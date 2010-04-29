Київрада дозволила «Київпастрансу» закласти майно

Київрада дала комунальному підприємству "Київпастранс" дозвіл закласти комунальне майно, що на правах господарського користування закріплено за підприємством, для отримання кредиту в сумі 5 млн. грн. на завершення реконструкції лінії швидкісного трамвая.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення сьогодні проголосували 91 з 109 присутніх в залі депутатів.

Передбачають, що під заставу передадуть адміністративний корпус з диспетчерською "Київпастрансу", який знаходиться за адресою: вул. Трутенко, 32а.

Київрада доручила передбачити при формуванні бюджету на поточний і наступний роки кошти на погашення цього кредиту.

Керівник КП "Київпастранс", депутат Київради Микола ЛАМБУЦЬКИЙ пояснив, що ці кошти потрібні підприємству, щоб не зірвати терміни введення в експлуатацію чотирьох станцій лінії швидкісного трамваю - "Кільцева дорога", "Ромена Роллана", "Гната Юрка" і "Сім'ї Сосніних", відкриття яких заплановане на кінець травня 2010 року, а також відкриття до кінця цього року ще дев'яти станцій.

Він пояснив, що проблеми з фінансуванням реконструкції виникли через те, що тривалий період відкладали затвердження держбюджету, у якому передбачені кошти на реконструкцію лінії швидкісного трамвая в столиці.

"Нам потрібна невелика кредитна лінія для того, щоб обслуговувати будівництво трамвайної лінії, тому що якраз у період прийняття бюджету є такі провали фінансування, де будівельникам важко працювати за товарними кредитами. Тому була така пропозиція - до 5 млн. грн., щоб у нас був дозвіл на відкриття такої кредитної лінії", - пояснив М.ЛАМБУЦЬКИЙ.

Згідно із запискою-поясненням до проекту рішення, на сьогодні Кабінет міністрів погоджував виділення Києву з держбюджету 120 млн. грн. за рахунок стабфонду на виконання функцій столиці для забезпечення введення в експлуатацію у 2010 році 13 станцій швидкісного трамвая.