«Київпастранс» закупить 500 тролейбусів та автобусів

Депутати Київської міської ради дозволили КП "Київпастранс" закупити 300 тролейбусів і 200 автобусів надвеликої місткості на умовах фінансового лізингу з правом викупу.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 100 з 109 присутніх в залі депутатів.

Депутати доручили КМДА вжити організаційно-правові заходи щодо вказаного рішення і при формуванні проекту бюджету столиці на поточний і наступні роки передбачити кошти для виконання рішення.

Керівник "Київпастрансу", депутат Київради Микола ЛАМБУЦЬКИЙ наголосив, що лізингова схема керуватиметься актами Кабінету міністрів.

"Умови лізингу, які запропоновані державою, вони надзвичайно вигідні для міста. Усього загальний лізинговий відсоток складатиме близько 10%, з них 4% компенсує держава. Термін цього лізингового контракту має бути 10 років", - прокоментував М. ЛАМБУЦЬКИЙ рішення Київради журналістам.

За його словами, програма розрахована на два роки, тобто вказану кількість автобусів і тролейбусів місто має отримати у 2010-2011 році. Київ чекає перші надходження нових автобусів і тролейбусів уже в другому півріччі цього року.

М. ЛАМБУЦЬКИЙ зазначив, що якщо залучать кредит Європейського банку реконструкції і розвитку, то загальна кількість рухомого складу, що поповнить автобусний і тролейбусний парки столиці до 2012 року становитиме 860 (тобто за кредит ЄБРР - 360 автобусів і тролейбусів).