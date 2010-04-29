«ІНГО Україна» застрахувала автопарк

АСК "ІНГО Україна" продовжила договір страхування з ВАТ "Дорожнє ремонтно-будівельне управління", що спеціалізується на будівництві і ремонті доріг, застрахувавши автомобільний парк підприємства.

Про це йдеться у повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням за умовами договору АСК "ІНГО Україна" узяла на себе зобов'язання надати захист автомобільному парку у кількості 104 автомобілі відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Довідка УНІАН. Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" (раніше АСК "Остра-Київ"), що входить до складу міжнародної страхової групи "ІНГО", почала діяльність у 1994 році. Окрім центрального офісу в Києві, компанія має 26 філій в усіх обласних центрах України і понад 100 офісів обслуговування клієнтів. Статутний фонд компанії складає 130,9 млн. грн.

За підсумками I кварталу 2010 року компанія зібрала страхових платежів на суму 99 млн. грн., страхові виплати склали 47,3 млн. грн.