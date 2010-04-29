Кабмін затвердив план заходів з розвитку Києва

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо забезпечення Києвом функцій столиці і з підготовки міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на які буде виділено понад 4,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів віце-прем'єр-міністр Віктор ТИХОНОВ.

"Завдання, визначені планом заходів, охоплюють практично увесь спектр проблем соціально-економічного розвитку і стосуються життєдіяльності столиці" - сказав В. ТИХОНОВ.

Він сказав, що на реалізацію визначених урядом інвестиційних проектів передбачають виділити фінансування з державного бюджету в сумі понад 4,5 млрд. грн. на період з 2010 до 2012 років.

Зокрема, на будівництво ділянки Куренівсько-червоноармійської лінії метрополітену від станції "Либідська" до станції "Виставковий центр" виділять майже 1,5 млрд. грн.

Окрім того, на комплексну реконструкцію лінії швидкісного трамвая виділять 120 млн. грн.