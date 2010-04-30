Азаров і Путін знову зустрінуться

Сьогодні, 30 квітня, в Сочі (Росія) прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН проведуть чергове засідання міжурядового комітету з торгово-економічної, науково-технічної співпраці міждержавної українсько-російської комісії.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК`ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання комісії будуть обговорюватися питання співпраці у ядерно-енергетичній сфері, у сфері суднобудування. Зокрема, буде обговорене питання про розміщення російських замовлень на українських суднобудівних-судноремонтних заводах.

Також будуть розглянуті проекти співпраці в авіабудуванні, зокрема, спільного виробництва та реалізації на ринках третіх країн літаків Ан-148, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Планується розглянути питання, щодо будівництва нових і модернізації існуючих автомагістралей, зокрема, швидкісної автостради Москва-Харків-Сімферополь, Москва-Київ, транспортного коридору через Керченську протоку Крим-Кубань.

Також будуть обговорені питання щодо співпраці у сфері високих технологій, енергозбереження тощо.