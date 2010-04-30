Завтра у центрі Києва буде заборонено рух транспорту

Завтра у Києві під час святкування Міжнародного дня солідарності трудящих з 08.30 до 22.30 буде заборонено рух транспортних засобів по вул. Хрещатик (від вул. Б Хмельницького до вул. Інститутської).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

Також для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху з 9-ї години можливе тимчасове призупинення руху транспорту на час святкової ходи від Будинку Вчителя (вул. Володимирська, 57) - по вул. Володимирській – вул. Б. Хмельницького - вул. Хрещатик - до Майдану Незалежності.

З урахуванням викладеного, у столичній ДАІ рекомендують водіям за можливістю обмежити відвідування центральної частини міста на особистих автомобілях, а скористатися послугами громадського транспорту.