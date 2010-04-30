ПЗЗ створила оперативний штаб з перевезення пасажирів

Для забезпечення перевезення пасажирів в період травневих свят на Південно-Західній залізниці створений оперативний штаб з організації перевезення пасажирів і призначення додаткових пасажирських потягів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, оперативний штаб працює цілодобово. Його працівники вивчають попит на пасажирські перевезення в найпопулярніших напрямах і у разі потреби призначатимуть ще додаткові пасажирські вагони і потяги.

Зокрема, проаналізувавши підвищений пасажиропотік в південні і західні регіони, оперативний штаб ПЗЗ призначив на травневі свята 14 додаткових пасажирських потягів.