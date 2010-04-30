Будівництво диспетчерської башти почнеться цьогоріч

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №979 від 28 квітня 2010 року затвердив поданий Міністерством транспорту і зв`язку титул на виконання проектно-пошукових робіт для будівництва аеродромно-диспетчерської башти державного підприємства обслуговування повітряного руху України на території комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Донецьк».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінтрансу.

Згідно з повідомленням, початок будівництва башти планується цього року, а завершення – у 2011 році.

Прогнозована кошторисна вартість будівництва – 123 млн. 300 тис. грн., зокрема, будівельно-монтажних робіт – 52 млн. 500 тис. грн.

Вартість проектно-пошукових робіт – 3 млн. 299 тис. 876 грн., робіт з проведення державної експертизи – 61 тис. 875 грн.

Генеральною проектною організацією є Південний державний проектно-конструкторський і науково-дослідний інститут авіаційної промисловості Харкова, замовник проектних і будівельно-монтажних робіт – комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва і реконструкції міжнародного аеропорту «Донецьк».