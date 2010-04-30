Керівництво Держзв’язку провело переговори з ЄБРР

У Києві відбулися переговори представників Державної адміністрації зв`язку (Держзв’язку) на чолі з першим заступником голови Оленою ДОВГАЛЕНКО з керівництвом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Про це повідомили УНІАН в прес-службі Держзв’язку.

Під час переговорів було розглянуто питання залучення і використання інвестицій для реструктуризації і модернізації ВАТ «Укртелеком» з метою подальшої приватизації, створення на УДППЗ «Укрпошта» нових автоматичних сортувальних центрів і реструктуризація і модернізація Концерна РРТ з метою прискорення переходу від аналогового до цифрового мовлення.

У ході зустрічі було досягнуто розуміння, що співпраця з ЄБРР – перспективна і важлива складова економічних перетворень, яких потребує сфера телекомунікацій на сьогоднішній день.

У Держзв’язку відбулися також переговори з представниками Ради Європи. Були обговорені питання співпраці між Держзв’язку і Генеральним Директоратом з прав людини і правових питань Ради Європи в рамках загального проекту Європейського Союзу і Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі».

Під час зустрічі представники Ради Європи передали українській стороні результати експертизи діючого Закону України «Про телекомунікації» на відповідність законодавству ЄС, виконаною експертами Генерального Директората на прохання Госсвязи. На прохання Госсвязи європейська сторона також погодилася пропрацювати можливість організації семінару з питань переходу з аналогового на цифрове мовлення.