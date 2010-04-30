Продаж Білоцерківського заводу гумових техвиробів не відбувся

Оголошений Фондом державного майна України (ФДМ) повторно конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 89,51% державного пакета акцій ВАТ "Білоцерківський завод гумових технічних виробів" не відбувся через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Згідно з повідомленням, стартова ціна пакета порівняно з минулим конкурсом була знижена на 30% – до 34 млн. 181,35 тис. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів» (Біла Церква, Київська обл.) спеціалізується на виробництві формових і неформових гумових технічних виробів для комплектації автомобілів «ЗАЗ», «КрАЗ», «АЗЛК», сільськогосподарських машин і комбайнів.