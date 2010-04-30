МАУ відкрила пряме сполучення між Донецьком і Римом

Сьогодні авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» виконала перший власний рейс за маршрутом Донецьк - Рим.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, відкриття цього регулярного повітряного сполучення стало ще одним кроком з реалізації довгострокової стратегії МАУ з розвитку мережі внутрішніх і міжнародних польотів з аеропорту Донецька.

Рейси виконуватимуться щопонеділка і щоп`ятниці.

«Розвиток донецького напряму – наше стратегічне завдання. Цього року ми відкриваємо регулярні рейси з Донецька до Києва і Львова, а також – міжнародні прямі рейси з Донецька до Рима і Дубровніка», – зазначив віце-президент МАУ з продажу і маркетингу Сергій ФОМЕНКО.

Нагадаємо, у середу, 28 квітня, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» виконала перший власний рейс за маршрутом Київ - Донецьк - Київ. Польоти здійснюються на сучасних літаках авіакомпанії МАУ «Боїнг-737».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія з‘єднує Україну з Лондоном, Парижем, Амстердамом, Брюсселем, Берліном, Франкфуртом, Віднем, Цюріхом, Римом, Міланом, Неаполем, Мадридом, Барселоною, Лісабоном, Хельсінкі, Дубаї, Абу-Дабі, Тбілісі, Алмати, Женевою, Монастиром, Ніццею, Копенгагеном, Тріполі, Фаро, Фуншалом, Порто, Мускатом, Бахрейном, Йоханнесбургом, Кувейтом, а також більш ніж з 3000 іншими пунктами світу, виконуючи понад 350 регулярних рейсів на тиждень з Києва, Одеси, Львова, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя.