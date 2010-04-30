Харків планує купити 600 автобусів і тролейбусів

Влада Харкова планує купити 600 автобусів і тролейбусів львівського виробництва.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі міськради, депутати дали згоду на придбання комунальному підприємству «Харківпасс» рухомого складу міського пасажирського транспорту на умовах договору фінансового лізингу на термін 10 років.

Зокрема, передбачається придбати по 250 одиниць автобусів «Сіті ЛАЗ-12А-183» і тролейбусів «ЛАЗ Е 183», а також по 50 одиниць автобусів «НЕОЛАЗ-12» і тролейбусів «ЛАЗ Е 101». У зв`язку з обмеженими можливостями міського бюджету і відсутністю власних коштів підприємства в необхідних обсягах, пряма закупівля неможлива.

«300 одиниць тролейбусів дозволять практично повністю відновити парк. Це стало можливим тільки завдяки програмі, яку при підготовці до Євро-2012 підтримав уряд. Інакше жодне місто в країні не змогло б дозволити собі таке задоволення», - вважає директор Департаменту транспорту і зв`язку міської ради Євген ВОДОВОЗОВ.

За попередньою інформацією, процентна ставка складе 6,5 % річних в гривні. Різниця в процентній ставці оплачуватиметься з державного бюджету. Орієнтовно, тролейбуси почнуть закупляти з другої половини цього року.

Всі 600 одиниць транспорту місто має одержати до кінця 2011 р., повідомили в прес-службі.