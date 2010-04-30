Чистий прибуток "Укрпошти" склав 5,7 млн. грн.

Чистий прибуток УДППС "Укрпошта" в 1 кварталі 2010 р. склав 5,7 млн. грн. Про це повідомили УНІАН в прес-службі Держзв’язку.

Загальна сума доходів "Укрпошти" за цей період склала 1 200,8 млн. грн., або 103,5% плану, і на 5,7% виросла, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р. Рентабельність підприємства – 0,5%.

Не зважаючи на позитивну динаміку основних економічних показників, збитковою, за підсумками звітного періоду, стала Чернігівська дирекція. Не виконали план загальних доходів 6 філіалів: Житомирський (98,6%), Кіровоградський (95,8%), Чернігівський (98,8%), Київський міський (94,9%) і ГНЦ «Зелена Буча» (67,3%).

Довідка УНІАН. УДППС «Укрпошта» - національний оператор поштового зв`язку, має в своєму складі понад 15 тис. відділень поштового зв`язку (з них понад 11 тис. – в сільській місцевості), які надають послуги населенню на всій території України. На підприємстві працюють близько 110 тис. працівників.

Компанія обслуговує майже 15 млн. абонентських поштових скриньок, має прямий поштовий обмін з 72 країнами світу, обслуговує 37 магістральних автомобільних маршрутів завдовжки понад 29,4 тис. км. і 3 авіаційних маршрути для перевезення пошти і друкарських видань.

Підприємство щорічно поширює більше мільярда екземплярів періодичних друкованих видань, пересилає сотні мільйонів одиниць письмової кореспонденції, здійснює десятки мільйонів поштових переказів. В цілому «Укрпошта» пропонує споживачам понад 50 видів послуг.