Проїзд у тролейбусах в Керчі подорожчає на 15 коп.

Проїзд у тролейбусах в Керчі з першого травня подорожчає з 85 копійок до 1 грн.

«Ми змушені йти на підвищення через подорожчання запчастин і електроенергії», - повідомила по телефону кореспонденту УНІАН начальник експлуатації підприємства «Керчтролейбус» Валентина МОЛЧАН.

Стільки ж коштуватиме перевезення одного місця багажу.

Нові тарифи затвердили Міністерство з питань житлово-комунального господарства і керченська влада.

Підприємство «Керчтролейбус» (Керч, Крим) створене в 2004 році, спеціалізується на внутрішньоміських пасажирських перевезеннях.

У парку - 14 тролейбусів.