Проїзд у тролейбусах в Керчі подорожчає на 15 коп.
15:33, 30 квітня 2010Транспорт/Звя'зок
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До однієї гривні
Проїзд у тролейбусах в Керчі з першого травня подорожчає з 85 копійок до 1 грн.
«Ми змушені йти на підвищення через подорожчання запчастин і електроенергії», - повідомила по телефону кореспонденту УНІАН начальник експлуатації підприємства «Керчтролейбус» Валентина МОЛЧАН.
Стільки ж коштуватиме перевезення одного місця багажу.
Нові тарифи затвердили Міністерство з питань житлово-комунального господарства і керченська влада.
Підприємство «Керчтролейбус» (Керч, Крим) створене в 2004 році, спеціалізується на внутрішньоміських пасажирських перевезеннях.
У парку - 14 тролейбусів.
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