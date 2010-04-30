АероСвіт" відкрив регулярний рейс Київ-Бухарест-Київ

Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" 30 квітня цього року відкрила регулярний рейс Київ-Бухарест-Київ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «АероСвіту», таким чином, вперше за роки незалежності українська компанія встановила повітряне сполучення між столицями України і Румунії.

Компанія виконуватиме польоти з частотою чотири рази на тиждень – щопонеділка, щовівторка, щочетверга і щоп`ятниці.

Час перельоту між містами приблизно півтори години, мінімальна вартість квитка в обидва боки з урахуванням всіх такс і зборів – 223 дол.

Румунський напрямок буде зістикований з маршрутами «АероСвіту» до найбільших міст України: Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Луганська, Львова, Одеси, Сімферополя, Харкова, Чернівців і Ужгорода.

Крім того, пасажири з Бухареста з пересадкою в київському аеропорту «Бориспіль» зможуть продовжити політ рейсами «АероСвіту» до Бангкока, Пекіна, Делі, Москви, Санкт-Петербурги і міст Балтійського регіону.

У вівторок і п`ятницю час відправлення з Києва – 13.25, прибуття до Бухареста – 15.05, виліт у зворотному напрямку намічено на 15.55, посадка в аеропорту "Бориспіль" – о 17.25. У понеділок літаки відправлятимуться з Києва о 7.30 і приземлятимуться в Бухаресті о 9.10, виліт у зворотному напрямку заплановано на 10.30, прибуття до столиці України - о 12.00. У четвер виліт з Києва відбудеться о 7.30, прибуття до Бухареста – о 9.10, виліт у зворотному напрямку – о 10.00, прибуття до "Борисполя" – об 11.30.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Власний флот авіакомпанії на сьогоднішній день складається з 9 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього? спільно з іншими українськими перевізниками-партнерами "АероСвіт" на ряді маршрутів використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан-148.