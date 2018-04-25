Підвищення акцизу на бензин: соціалка “забила” дороги...

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект про підвищення ставки акцизного збору на бензин. Кабмін пропонує збільшити акцизний збір на бензини з октановим числом 80-98 з 110 євро до 172 євро за тонну, а на бензини з октановим числом більше 98 - з 110 євро до 200 євро за тонну. За підрахунками уряду, в результаті сума акцизного збору з 1 літра бензину найбільш популярних марок збільшиться на 50 копійок. Щоби скрасити негативне враження автомобілістів від цього нововведення, Кабмін обіцяє, що збільшення суми акцизного збору можна здійснити без підвищення роздрібних цін. Уточнюючи при цьому, що питома вага акцизу в собівартості бензинів виросте з 13,2% до 20,7%. Але найголовніше, що в записці до законопроекту йдеться про те, що всі гроші від збільшення акцизу підуть на виконання бюджетних програм. Зрозуміло, що йдеться, в першу чергу, про соціальні виплати і зарплати, які влада пообіцяла підвищити. Таким чином, ставиться жирний хрест на планах включити у вартість бензину дорожній збір, щоби кардинально поліпшити фінансування будівництва автодоріг. Тепер втиснути у вартість бензину «ціну нового асфальту» буде практично нереально, не викликавши тим самим різкого неприйняття з боку власників автотранспорту. Фінансуючи популізм влади, ми залишаємося в «приємному» товаристві примарного японського мотоцикліста Тоями Токанави.

Дещо втішає той факт, що, на думку заступника директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадія Рябцева, український бензиновий ринок сприйме підвищення акцизних ставок спокійно, без серйозних цінових коливань. «За моїми оцінками, вартість 1 літра 95-го бензину збільшиться на 60 копійок, або на 8%», – сказав експерт. Разом з тим, він переконаний, що так чи інакше трейдери перекладатимуть податковий вантаж, який таким чином збільшиться, на кінцевого споживача. «Але жодна автозаправна мережа не піде на різке збільшення цін, оскільки у зв`язку із значним зниженням споживання на українському бензиновому ринку сьогодні утворився профіцит. Отже одноразове підвищення цін неминуче приведе до зниження попиту», - відзначає Г.Рябцев.

На його думку, підвищення цін на бензозаправках відбуватиметься у кілька етапів – пропорційно підвищенню акцизу. “Як відомо, законопроектом пропонується до 1 листопада поточного року підняти акциз з 110 євро за 1 тонну до 140 євро, а вже з 1 листопада до остаточних 170 євро за тонну", - нагадав експерт. На його думку, недоцільно починати підвищувати акциз в пік попиту, який доводиться на кінець весни, – початок літа. Г.Рябцев також відзначив, що основним чинником формування цін на бензин в Україні залишатиметься вартість нафти на світовому ринку.

Здавалося б, автомобілістам можна особливо не переживати. Подорожчання бензину в межах 8%, та ще й розтягнуте на півроку, буде мало відчутне для наших гаманців, вже звиклих до зростання цін на бензозаправках. Але, як вже було сказано вище, відкритим залишається питання пошуку грошей для ремонту і будівництва дорогий, стан яких в Україні стає все більш огидним.

Керівництво країни рекламувало свою заклопотаність цим питанням. 17 квітня ц.р. міністр економіки Василь Цушко заявляв, що "уряд збільшить акцизи на бензин і піде це на дороги. Інакше ми дороги не відремонтуємо. Платити повинні ті, хто їздить і заправляється бензином і соляркою - вони ж б`ють їх ". З висловів міністра можна зробити висновок, що нинішній Кабмін не тільки про дороги не забуває, але і пам`ятає про досить цікаву ідею щодо реформування системи оподаткування власників автотранспорту.

Як відомо, в лютому 2009 року у Верховній Раді під номером 3030-12 був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до статей Закону «Про податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів», в якому йшла мова про відмову від нинішньої практики нарахування податку на автотранспорт, виходячи з обсягу його двигуна. Натомість пропонується встановити фіксовану ставку податку з транспортного засобу у розмірі 6% від вартості 1 літра бензину, солярки або іншого виду моторного палива, що реалізовується кінцевому споживачеві. Існували й інші варіанти включення транспортного збору у вартість моторного палива, що різнилися деякими нюансами. Звичайно, ідеальних законів немає і догодити всім без винятку не можливо. Проти включення транспортного збору у вартість бензину виступали таксисти і маршрутники, мотивуючи це тим, що їм доведеться платити транспортний збір в неспівставно великих обсягах, порівняно з іншими автомобілістами. Не дуже раділи нововведенню і власники автозаправок. Але не можна не відзначити, що плата транспортного збору при покупці бензину є вельми поширеною практикою в багатьох країнах світу, і поки там нічого кращого не придумали. Скільки бензину спалив, стільки і проїхав, відповідну суму і за амортизацію доріг заплатив. Хіба не справедливо?

На підтримку такого підходу виступала і Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД), яка традиційно захищає інтереси українських автомобілістів. Генеральний директор асоціації Олег Назаренко констатує, що за рахунок автомобілістів всього лише намагаються заткнути дірки в бюджеті, а зовсім не підвищити якість українських доріг.

«ВААІД повністю дистанціювався від законопроекту про підвищення акцизного збору на бензин, тому що в ньому абсолютно не враховуються інтереси автомобілістів. Останні ініціативи Кабміну про підвищення акцизів на пиво, сигарети і бензин – всього лише перекладання соціальних зобов`язань уряду на плечі тих, хто п`є, палить і їздить», - вважає він.

Разом з тим, О.Назаренко відзначив, що ВААІД не відмовився від ідеї стягування транспортного збору при продажі палива на автозаправках. «Але поки ми займаємо вичікувальну позицію – подивимося, як проходитиме підвищення акцизного збору на бензин, а вже потім повернемося до питання включення транспортного збору в його вартість», – сказав він.

Те, що кабмінівський законопроект буде прийнятий, сумнівів не викликає, і прийнятий він буде оперативно. Нинішня влада вже неодноразово продемонструвала, що повністю контролює парламент. Ніхто не сперечається, що мінімальна зарплата в Україні до смішного мала, і її справді слід підвищувати. Тільки ось, якщо бюджет не в змозі витримати соціальні виплати, які час від часу підвищуються, це не привід занапастити на корені дуже непогану ідею. Адже саме це сталося з реформою транспортного збору, місце якого в ціні бензину тепер безсумнівно зайняте акцизом, який роздувся. Як відомо з класики, Болівар не витримав двох, нам же доведеться ще дуже довго терпіти роздовбані дороги – грошей на їх оновлення чекати нізвідки.

Петро Черних (УНІАН)