Кабмін дозволив “Бориспілю” укласти договір з ТОВ “БФ груп”

Кабінет міністрів України розпорядженням № 994-р від 28 квітня 2010 р. погодився з пропозицією Міністерства транспорту та зв’язку щодо укладення між державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” і товариством з обмеженою відповідальністю “БФ груп” договору про спільну діяльність. Текст документа розміщений на сайті уряду.

Договір стосується облаштування та забезпечення функціонування об’єктів громадського сервісу у терміналі “F” державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує в липні поточного року ввести в експлуатацію новий чартерний термінал «F» з легких конструкцій.

Проектом передбачено будівництво двоповерхової будівлі пасажирського терміналу "F" пропускною спроможністю 700 пасажирів на годину. Також передбачено будівництво стоянки на 298 машиномісць. Площа забудови – 10,4 тис. кв. м, загальна площа – 20,7 тис. кв. м.

Термінал "F" з конструкцій, що швидко монтуються, обслуговуватиме low-cost-компанії і чартерні рейси, таким чином знизивши навантаження на діючі термінали.