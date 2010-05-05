Україна і Росія вивчать проблемні питання російських інвестицій

Україна і Російська Федерація мають намір вивчити проблемні питання російських інвестицій в “Луганськтепловоз” та Іллічівський морський торговий порт (ПП “Укртрансконтейнер”).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора в Брянську (РФ) після сьомого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії повідомив, відповідаючи на запитання УНІАН, міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН.

«Ми повинні особисто контролювати захист приватних інвестицій на транспорті в Росії та Україні. Ви знаєте, що була спроба наших компаній інвестувати гроші в українську транспортну інфраструктуру. Вона була не дуже вдала: йдеться про «Луганськтепловоз» та Іллічівський морський порт («Укртрансконтейнер» – УНІАН). Ми вважаємо, що ми маємо ще раз повернутися до цієї теми, подивитися, чому не склалося з цими інвестиціями», - сказав він. За його словами, перед тим, як розпочинати нові інвестиційні проекти, слід вирішити питання за цими двома проектами. «Це потрібно для того, щоб ті цікаві проекти в Україні, Росії, які сьогодні мають реальних інвесторів, вони не наступили на ті ж граблі, на які наступили ці інвестори. Ми маємо зробити так, щоб ці інвестиції були ефективними. Тому ми повинні спочатку визначитися, що робити з цими інвестиціями, а потім уже розпочинати нові», - сказав І.ЛЕВІТІН.

Довідка УНІАН. Ще в 2005 році керівники профспілок Іллічівського морського торгового порту заявляли про незаконність операції з ПП «Укртрансконтейнер».

Верховний суд України (ВСУ) 3 листопада 2009 року задовольнив касаційні скарги Генпрокуратури, Мінтрансзв’язку і керівництво Іллічівського морського торговельного порту і визнав недійсним договір про спільну діяльність між портом і ПП «Укртрансконтейнер». ВСУ залишив у силі рішення Господарського суду Одеської області від 12 травня 2009 року про розірвання договору.

Іллічівський морський торговий порт функціонує з 1958 року. Територія підприємства – 346 га, довжина причальної лінії – 5,4 км., площа критих складських приміщень – 54,2 тис. кв. м, відкритого складського майданчика – 743 тис. 940 кв. м.

ПП «Укртрансконтейнер» є дочірньою компанією Національної контейнерної компанії (НКК) – найбільшого в Росії оператора контейнерних терміналів, який лідирує на ринку стивідорних послуг.

Договір про спільну діяльність між портом і «Укртрансконтейнером» був підписаний у червні 2005 року.