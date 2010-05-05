Україна і РФ разом використовуватимуть канал у Керченській протоці

Україна і Росія створять спільну Комісію з питань спільної експлуатації Керчь-Єнікальського судноплавного каналу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора у Брянську (РФ) після сьомого засідання Підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, повідомив, відповідаючи на запитання УНІАН, міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН.

«Неврегульованість кордону на цій ділянці є проблемою для двох господарюючих суб`єктів: адміністрацій порту Кавказ і Керч, тому що за нерозмежованої території управління цими територіями є проблемою. У зв`язку з цим ми домовилися, що ми створюємо морську спільну комісію на цьому об`єкті», - сказав він.

За словами І.ЛЕВІТІНА, комісію буде створено для того, щоб разом планувати обсяг роботи, разом планувати інвестиції і визначати лоцманські технології на цій ділянці акваторії». Як відзначив він, крім того, це важливо для безпеки судноплавства. «Це потрібно для того, щоб ми не припускалися помилок при судноплавстві на нерозмежованій території», - відзначив він.

Довідка УНІАН. Україна і Росія намагалися поділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала у тому, що позиція української сторони ґрунтувалася на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їх берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководій протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до кількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна і пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби у Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямі міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинене 23 жовтня за 102 метрів від лінії українсько-російського кордону.