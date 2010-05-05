Олег НАЛИВАЙКО призначений президентом холдингу “Главред-медіа”. Рішення про це ухвалене Наглядовою радою холдингу.

Олег Ігоревич НАЛИВАЙКО народився у 1961 році у Львові.

За фахом – журналіст. Є Генеральним директором інформаційного агентства УНІАН. З вересня 2009 року до березня поточного року перебував на державній службі, працюючи виконуючим обов`язки голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України. До цього також очолював холдинг “Главред-медіа”.

У холдинг входять агентство УНІАН, телеканал “СІТІ”, інтернет-проект “Главред”, журнал “Главред”, журнал “Профіль”, інтернет-проект “Телекритика”, журнал “Телекритика”, газета “Нова”, газета “Вісті в Україні”.