Шотландія і Північна Ірландія знову закрили повітряний простір

Повітряний простір Шотландії і Північної Ірландії буде закритий як мінімум до шостої години ранку за Грінвічем у зв`язку з новим викидом попелу вулканом в Ісландії.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це повідомили британські авіаційні служби.

Польоти в таких умовах небезпечні, підкреслюють офіційні особи.

Виверження ісландського вулкану триває три тижні, і вперше за останні два тижні хмара попелу знов попрямувала в бік Ірландії і Британії.

Як повідомляв УНІАН, повітряний простір над територією Республіки Ірландія, а також Сполученого Королівства, що входить до складу Північної Ірландії, було закрито з 7 до 13 години вівторка за місцевим часом через підвищення концентрації попелу в атмосфері, який міг бути небезпечний для двигунів літаків.

Вулкан Эйяфьятлайокудль за 200 кілометрів на південний схід від столиці Ісландії Рейк`явіка почав виверження 14 квітня. Це привело до утворення великої хмари попелу. Частинки вулканічного попелу представляють небезпеку для турбін авіаційних двигунів і можуть викликати проблеми, осідаючи на крилах літаків.

Європейські служби безпеки польотів прийняли рішення на якийсь час закрити повітряний простір над багатьма територіями. Більшість аеропортів Європи майже тиждень - з 15 до 20 квітня - були повністю закриті для вильоту і прильоту авіалайнерів. У самій Ісландії заборона на польоти була ще тривалішою.