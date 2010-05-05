Україна може збільшити транзит вантажів на 23 млн. тонн

У результаті будівництва ширококолійної залізничної лінії «Москва-Відень» Україна зможе збільшити транзит вантажів через свою територію на 23 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Він відзначив, що Україна бере участь у цьому проекті і входить до консорціуму з його реалізації.

«Зараз розв`язується питання техніко-економічного обґрунтування цього проекту. Йдеться про будівництво лінії на території Словаччини і Австрії. Для України це збільшення транзиту товаропотоку на 23 млн. тонн», - додав міністр.

Довідка УНІАН. 28 травня 2009 року Україна, РФ, Словаччина і Австрія підписали угоду про створення чотиристороннього спільного підприємства щодо проекту будівництва ширококолійної залізниці до Братислави і Відня.

Будівництво залізничної лінії "Кошице-Братислава-Відень" дозволить виключити перевантаження вантажів на станції стикування ліній з шириною колії 1520/1435 мм (використовується в Європі), що забезпечить скорочення вартості і часу доставки, а отже, і транспортної складової у кінцевій ціні товарів, що перевозяться. Наскрізне перевезення забезпечить європейським товарам швидший і більш легкий спосіб доставки на зростаючі ринки Росії, України, Казахстану та інших країн, що використовують стандарт колії 1520 мм.

Реалізація проекту дозволить виключити перевантаження на станціях стикування залізничних ліній Європи з широкою колією. Завдяки цьому удвічі скоротяться терміни доставки вантажів з Європи до Східної Азії, порівняно з морським маршрутом - з 30 до 14 днів, а вивільнення обігових коштів залежно від вартості вантажів становитиме від 100 дол. до 1 тис. дол. з одного контейнера.

За 2007-2008 рр. чотиристоронньою робочою групою проекту (Україна, Росія, Словаччина, Австрія) було розроблено попереднє обґрунтування інвестицій і проведено первинні маркетингові дослідження.

Відповідно до попередніх обстежень району проектування, виконаних словацькими і австрійськими фахівцями, довжина нової залізничної лінії може перевищити 560 км, зокрема, територією Словаччини - 500 км, Австрії - понад 60 км.

На даний час на тендерній основі ведеться відбір підрядчиків з метою підготовки обґрунтування інвестицій. Результати мають бути одержані восени поточного року. У грудні 2010 року проект обґрунтування інвестицій має бути затверджено акціонерами, і це стане завершенням передпроектної стадії.

Будівництво нової лінії заплановане на 2013-2015 рр. З 2016 року планується розпочати комерційні перевезення.