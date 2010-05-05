Центр Києва завтра з 18.30 буде перекрито

Завтра ввечері у зв’язку з репетицією параду до Дня Перемоги буде повністю перекрито рух транспорту по вул. Хрещатик та Європейській площі.

Як повідомляє Державтоінспекція, рух буде перекрито з 18.30 до 24.00.

Крім того, 6 травня буде заборонено паркування усіх видів транспорту на бульварі Лесі Українки (від вул. Шовковичної до пров. Щорса), пл. Михайлівській та на майданчиках біля Річкового порту у зв’язку з паркуванням на зазначених ділянках транспорту Міністерства оборони.

КП «Київпастранс», у свою чергу, інформує про зміни в роботі міського пасажирського транспорту під час підготовки та проведення в центрі столиці святкових заходів з нагоди 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Так, 6 (7 резерв) травня 2010 року у зв’язку з проведенням репетиції параду військ з проходженням піших колон, демонстраційного показу озброєння та військової техніки ЗСУ на вул. Хрещатик від Бессарабської площі до Європейської площі з 18.30 автобуси маршруту №38 курсуватимуть: вул. С. Ковалевської – вул. Ломоносова - вул. Васильківська – Голосіївський проспект – бульвар Дружби народів – вул. Велика Васильківська - вул. Толстого - вул. Володимирська – бульв. Шевченка - вул. Хрещатик далі за існуючим маршрутом.

Автобуси маршруту №24 з 18.00 рухатимуться від Музею історії ВВВ – вул. Січневого повстання – вул. Грушевського – до стадіону «Динамо» ім.В.Лобановського.

Крім того, передбачається, що 9 травня з 12.00 до 20.00 під час проведення урочистої ходи по вул. Сагайдачного та Контрактовій площі рух автобусів маршруту № 62 буде організовано від Ботанічного саду до Європейської площі; рух автобусів № 51 буде організовано за маршрутом: ЗЗБК – Ленінградська площа – Поштова площа – вул. Братська – вул. Іллінська – вул. Волоська – вул. Г.Сковороди – Контрактова площа – (до пам`ятника Г. Сковороди) та у зворотному напрямку – вул. Г. Сковороди – вул. Іллінська – Набережно-Хрещатицька – Поштова площа – Ленінградська площа – ЗЗБК; рух трамваїв маршруту № 5 буде призупинено.

В цілому 9-10 травня міський пасажирський транспорт загального користування працюватиме відповідно до розкладу руху недільного дня з окремими змінами, а 5,6,7 травня - за розкладами руху робочого дня, але також з певними змінами.

Як повідомляв УНІАН, столична ДАІ попередила про введення 4-9 травня у центрі Києва обмежень в русі транспорту у зв’язку з підготовкою та святкуванням Дня Перемоги.

УДАІ Києва повідомило, що для забезпечення безпеки учасників дорожнього руху під час прибуття та розстановки військової техніки в місці проведення параду буде перекрито рух та заборонено паркування транспортних засобів по вулиці Хрещатик (від Майдану Незалежності до Європейської площі) з 20.00 8 травня до 7.00 10 травня.

Також повідомлялось, що 9 травня буде заборонено паркування усіх видів транспорту на бульварі Лесі Українки (від вул. Шовковичної до пров. Щорса), пл. Михайлівській та на майданчиках біля Річкового порту у зв’язку з паркуванням на зазначених ділянках транспорту Міноборони.