Сьогодні з Києва до Москви вирушить «Потяг Перемоги»

Сьогодні, 6 травня, о 18.00 на Центральному залізничному вокзалі Київ-Пасажирський відбудуться урочистості з нагоди відправлення української делегації ветеранів війни до Москви для участі у святковому параді Перемоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України.

Українська делегація ветеранів вирушить до Москви о 19.05 потягом № 6 сполученням Київ-Москва, а повернеться 11 травня о 8-й год. потягом № 1 Москва-Київ. Ветеранів до Російської Федерації проводжатимуть представники Адміністрації Президента, уряду, Держкомветеранів, Мінтрансзв’язку, Міноборони та Київської міської державної адміністрації.

Крім того, 7 травня на Центральному залізничному вокзалі Київ-Пасажирський відбудеться урочиста зустріч делегацій ветеранів із Росії та Білорусі.

Ветерани із Російської Федерації прибудуть до Києва о 07.05 потягом №5 Москва-Київ, а до Москви вирушать 9 травня о 21.17 потягом № 4 сполученням Київ-Москва.

Білоруська делегація прибуде до столиці України 7 травня о 08.50 потягом № 85 Мінськ-Київ, а повертатиметься додому після урочистостей 9 травня о 18.25 потягом Київ-Мінськ.