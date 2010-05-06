ПЗЗ назначила два додаткові електропоїзди

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) для забезпечення перевезення збільшеного потоку пасажирів у приміському сполученні на травневі свята 8, 9 і 10 травня ц.р. призначила два додаткові електропоїзди приміського сполучення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Призначені електрички №6580 Борщагівка-технічна - Баришівка; №6581 Баришівка – Борщагівка-технічна.

Південно-Західна залізниця нагадує пасажирам, що проїзні документи на потяги продаються в касах попереднього продажу квитків.