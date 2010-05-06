На Харківській дитячій залізниці відкрили Музей історії

До початку 70-го ювілейного сезону на Малій Південній залізниці створений Музей історії Харківської дитячої залізниці, в якому зібрані раритети з моменту її заснування.

Як повідомила прес-служба ПЗЗ, фотографії, документи, кадри кінохроніки, зразки технічних облаштувань минулих десятиліть розповідають про те, як тут, на Малій Південній, захоплено вчилися, трудилися і відпочивали юні залізничники попередніх поколінь. Серед музейних експонатів — форми юних залізничників різних років, фотографії наставників і вихованців, зроблені в 1940-і, 50-і і 60-і роки, документи тих років.

За словами директора музею історії Південної залізниці Андрія ПРОХОРОВА, який займався збором і підготовкою матеріалів, деякі експонати музею — наприклад, кадри кінохроніки кінця 30-х — початки 40-х років, — можна сміливо назвати унікальними, оскільки вони зібрані з кіноархівів і до цього не демонструвалися широкому колу глядачів.

Своєрідною родзинкою музею є діючий макет Малої Південної, який з точністю відтворює вокзали, станції, господарські приміщення, путнє повідомлення і пересувний склад.

Ще одним експонатом, переданим на пам`ятне зберігання, став лист в закритому футлярі, написаний нинішніми вихованцями дитячої дороги своїм ровесникам у 2040 рік, — коли Мала Південна відзначатиме своє 100-річчя.