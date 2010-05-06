«Внешторг» виведений зі складу акціонерів

ЗАТ «Внешторг» (Харків) виведено зі складу акціонерів Полтавського тепловозоремонтного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник підприємства.

За його словами, згідно інформації, одержаної від реєстратора, що здійснює облік прав власності на цінні папери заводу, пакет акцій підприємства, яким володів «Внешторг», зменшився з 85,8373% до 0%.

У той же час, розмір пакету акцій юридичної особи ООО «Представництво Полтавський тепловозоремонтний завод» (Російська Федерація, Білгород) збільшився з 0% до 77,2723%.

Довідка УНІАН. Полтавський тепловозоремонтний завод ремонтує тепловози ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 і М-62 всіх модифікацій.

Потужність заводу розрахована на ремонт 800 дизелів по 60-70 секцій в місяць. 60% запасів виробництва зношено. 13% виробництва заводу складає виробництво запасних частин.