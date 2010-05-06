Кількість доменів третього рівня збільшилася

Кількість доменів третього рівня в українському домені .UA збільшилося в квітні в порівнянні з березнем 2010 року на 1% - до 504,5 тис. Про це повідомили УНІАН в компанії «Хостмастер».

Найбільший приріст кількості доменів відбувся в доменній зоні com.ua (зростання – більше 3,3 тис.), у зоні net.ua (753) та ін. Решта доменних зон також показали ріст, за винятком деяких зон.

Падіння кількості доменів відбулося в доменній зоні org.ua (падіння – 3144 домени), donetsk.ua (3 домени).

Кількість доменів другого рівня в українському домені .UA збільшилося в квітні в порівнянні з березнем 2010 року майже на 2,9% - до 9244 доменів.

Довідка УНІАН. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хостмастер» створене в 2001 році провідними українськими фахівцями у області Інтернет-технологій - адміністраторами домена першого рівня .UA і публічних доменів другого рівня *.UA. Всі засновники володіють рівними частками в статутному фонді підприємства.

ТОВ «Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного вигляду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домена .UA і публічних доменів у ньому.