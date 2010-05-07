У київському метро сьогодня почне курсувати новий потяг

У метро Києва завтра почне курсувати новий потяг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського метрополітену, урочистий запуск на лінію нового серійного потягу виробництва Крюковського вагонобудівного заводу відбудеться о 13:00 в електродепо «Харківське» (вул. Бориспільська, 20а).

Як зазначили в прес-службі, запуск нового потягу у переддень свята присвячується 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Всі учасники заходу новим потягом вирушать на Сирецько-Печерську лінію, якою цей рухомий склад курсуватиме щодня запланованим графіком.