Toyota піднімає попит на автомобілі в Японії

Toyota і Nissan продовжують збільшувати щомісячний попит на автомобілі в Японії, завдяки введенню державних пільг і зниженню податків, повідомляє k2kapital.

Продажі автомобілів, вантажівок і автобусів, за винятком малолітражних, в квітні виросли на 34%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, йдеться в повідомленні Асоціації автомобільних ділерів Японії. Toyota продала 113644 автомобілів, за винятком моделей Lexus.

Збільшення продажів стало можливим за рахунок запровадження програми по введенню пільг для автовласників, які міняють старі автомобілі на нові.