У Львівській області завершили ямковий ремонт

Шляховики Львівської області повністю завершили ямковий ремонт на дорогах державного значення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, роботи виконані в запланований термін.

Нагадаємо, відповідно до розробленого «Укравтодором» графіка, роботи з ліквідації ямковості і деформацій покриття на дорогах загального користування міжнародного значення повинні бути завершені до 9 травня, державного значення – до 30 травня, на автодорогах місцевого значення – до 15 червня.

Як наголошується в повідомленні, наступним етапом ремонту стане відновлення зруйнованих ділянок автомобільних доріг, які неможливо відремонтувати ямковим ремонтом.

Як відзначають в міністерстві, всього після зими через різкі коливання температури ямковістю було уражено 51% доріг державного значення Львівської області – 116,166 тис. кв. м на протяжності 526,1 км. Більше всього були пошкоджені автодороги Львів – Краковець (12,156 тис. кв. м на протяжності 54,6 км.), Львів – Шегині (9,747 тис. кв. м на протяжності 48,4 км.) і Львів – Рава-Руська (9,864 тис. кв. м на протяжності 47,1 км.).