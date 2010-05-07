У Одесі закуплять 177 нових трамваїв і тролейбусів

Одеська мерія має намір на третину відновити міський трамвайно-тролейбусний парк у рамках реалізації «Програми комплексного соціально-економічного розвитку Одеси на 2005-2015 роки». Зокрема, передбачається закупити у найближчі п`ять років 62 нових трамвайних вагонів і 115 тролейбусів.

Про це повідомив на прес-конференції виконуючий обов`язки директора департаменту транспортного комплексу і зв`язку Одеської міськради Олександр НАУМЕНКО, уточнивши, що зараз «щодня на маршрути виходять 118 трамваїв і 96 тролейбусів - з тих, що перебувають на балансі 169 тролейбусів і 236 трамваїв. Причому 144 тролейбуси і 253 трамваї вже знаходяться в експлуатації понад 10 років».

А.НАУМЕНКО додав, що муніципальна програма також передбачає будівництво 7,33 кілометра трамвайних ліній і облаштування велосипедних доріжок і стоянок для велосипедів. «Це дуже важливі пункти програми, оскільки ми переконані, що велосипед - пріоритетний транспорт для курортного міста, яким є Одеса», - підсумував керівник департаменту транспортного комплексу і зв`язку.