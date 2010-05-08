Нідерландський військовий корабель захопив 11 сомалійських піратів
12:40, 08 травня 2010Транспорт/Звя'зок
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Нідерландський військовий корабель захопив 11 сомалійських піратів.
Незважаючи на те, що вони викинули за борт зброю, на їхньому базовому судні й у двох човнах було знайдено докази того, що це піратське угрупування, зазначає «Газета.ру».
Усіх 11 сомалійців перевели на борт нідерландського корабля, на нього також підняли базове судно піратів й обидва човни.
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