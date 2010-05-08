Нідерландський військовий корабель захопив 11 сомалійських піратів.

Незважаючи на те, що вони викинули за борт зброю, на їхньому базовому судні й у двох човнах було знайдено докази того, що це піратське угрупування, зазначає «Газета.ру».

Усіх 11 сомалійців перевели на борт нідерландського корабля, на нього також підняли базове судно піратів й обидва човни.