«Богдан» у квітні експортував понад 850 авто

Корпорація "Богдан", один з провідних суб'єктів автомобільного ринку України, у квітні експортувала 852 легкові автомобілі (у т.ч. 67 "пікапів"), що у 5,92 раза більше, ніж у березні.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації "Богдан" Сергій КРАСУЛЯ.

За його інформацією, у квітні корпорація експортувала автомобілі в Росію та Вірменію.

Також С. КРАСУЛЯ сказав, що на експорт поставляли автомобілі Bogdan 2110 і Bogdan 2111, а також комерційні Bogdan 2310 pick - up.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня президент корпорації "Богдан" Олег СВИНАРЧУК повідомив про початок реалізації програми постачань на експорт легкових автомобілів, у тому числі власного комерційного автомобіля Bogdan 2310 рick - up.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Легкові автомобілі (Lada, Hyundai) виробляють на майданчику в Черкасах, автобуси і тролейбуси - в Черкасах та Луцьку.