МАУ поповнила флот четвертим «Боїнгом 737-800»

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" поповнила свій флот четвертим літаком "Боїнг 737-800 Next Generation".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МАУ.

Повідомляють, що новий літак пройшов офіційну процедуру реєстрації в Україні і отримав реєстраційний номер UR - PSD.

Зазначають також, що таким чином авіакомпанія завершила черговий етап програми оновлення і розширення власного флоту. У рамках цієї програми з червня 2009 до травня 2010 МАУ отримала чотири нові літаки "Боїнг 737-800".

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" - провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків "Боїнг 737-300/400/500/800".

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль" (КВР).

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України - 61,6%, UIAB (Австрія) - 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 9,9% і CIP - 6%.