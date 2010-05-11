Toyota змогла отримати квартальний прибуток

Toyota Motor Corp всупереч очікуванням повернулася до прибутку в четвертому кварталі 2009-2010 фінансового року за рахунок скорочення витрат і агресивному стимулюванню продажів на ринку США. Про це повідомляє Рейтер.

Проте, незважаючи на позитивні результати, компанія дала стриманіший, ніж очікувалося, прогноз на 2010-2011 фінансовий рік.

Операційний прибуток Toyota за січень-березень склав 95,3 мільярда ієн ($1 мільярд) проти збитку у розмірі 682,5 мільярдів ієн роком раніше.

Брокери, яких опитали Рейтер, прогнозували, що за звітний період компанія отримає 6,25 мільярда ієн збитків.

Чистий прибуток Toyota виявився на рівні 112,2 мільярдів ієн. Роком раніше японський автовиробник отримав збиток у розмірі 765,8 мільярдів ієн.

За минулий фінансовий рік операційний прибуток Toyota виріс до 147,5 мільярдів ієн з 461 мільярда ієн збитку, отриманого у 2008-2009 фінансовому році.

Toyota очікує, що у 2010-2011 фінансовому році її операційний прибуток складе близько 280 мільярдів ієн. Цей прогноз вийшов набагато помірнішим, ніж ринкові очікування на рівні 546 мільярдів ієн.

Основними стримуючими чинниками для Toyota, провідного у світі виробника легкових автомобілів, виявилося зростання цін на сировину і питання щодо попиту на тлі припинення дії державних стимулюючих програм.

($1=93,32 ієн)

