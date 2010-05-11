Асоціація бездротового зв'язку пропонує запровадити в Україні LTE

Асоціація учасників ринку бездротових мереж передачі даних запропонувала Держзв’язку почати підготовку до впровадження в Україні нового покоління мобільного зв`язку LTE (4-го покоління). Про це повідомили УНІАН в Асоціації.

За даними виконавчого директора Асоціації Олега СОБОЛЕВА, на підставі проведення численних "круглих столів" (у яких взяли участь представники компаній "Голден Телеком"/BeeLine, "МТС Україна", Utel, Life:), "Інтертелеком", Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, Motorola і ін.), результатів консультацій з профільними держорганами, Асоціація дала першу офіційну відповідь на запит Держзв’язку України на тему запровадження LTE в країні.

Він відзначив, що LTE - це технологія якщо вже не сьогоднішнього, то завтрашнього дня. Для цього майже все готово – є приклади реалізації проектів на базі LTE в різних країнах, є або найближчим часом з`явиться величезний спектр необхідного устаткування під цю технологію.

«Тому вже зараз необхідно в Україні почати екстрену підготовку до процесу всестороннього дослідження принципів впровадження цієї технології мобільного зв`язку нового покоління. Ця підготовка повинна йти не всупереч роботам з 3G (UMTS – мобільний зв`язок 3-го покоління), а паралельно", - відзначив. О.СОБОЛЕВ.

У листі Асоціації, направленому в адресу замміністра транспорту і зв`язку України - голови Державної адміністрації зв`язку Сергія КРАСНОКУТСЬКОГО, пропонується сформувати робочу групу із залучення фахівців Держзв’язку, Асоціації і Національної комісії з питань регулювання зв`язку, представників провідних операторів і виробників телекомунікаційного устаткування, яка має пропрацювати питання етапів підготовки і цілей проведення відповідної НДР, яка б надала можливість визначитися з можливістю технологічної сумісності існуючих технологій і технології LTE на відповідних стандарту смугах частот і ін.