В Україні росте кількість нелегального ПО

Кількість нелегального програмного забезпечення (ПЗ), встановленого на персональних комп`ютерах (ПК) в Україні, в 2009 році зросла на 1%, порівняно з 2008 роком, і становила 85%.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації виробників програмного забезпечення (Business Software Alliance, BSA).

За результатами сьомого щорічного міжнародного дослідження рівня комп`ютерного піратства, проведеного BSA у партнерстві з компанією IDC, втрати галузі від комп`ютерного піратства в Україні в 2009 році становили 272 млн. дол.

При цьому, незважаючи на глобальну економічну кризу, на багатьох ринках відзначено зниження рівня піратства (54 країни), тоді як збільшення – всього у 19 із більш як 100 охоплених дослідженням країн світу.

Проте, глобальний рівень піратства піднявся з 41% до 43%, переважно в результаті активного зростання ринків з високим показником піратства, таких як Китай, Індія, Бразилія.

США, Японія і Люксембург залишаються країнами з найнижчим рівнем піратства серед досліджених країн – 20%, 21% і 22% відповідно. Найвищий рівень піратства спостерігається в Грузії, Зімбабве і Молдові (у всіх вище 90%).

Згідно з даними IDC, на кожні 100 дол. офіційного програмного забезпечення, проданого в 2009 році, припадає 75 дол. нелегальних продажів.

За словами юридичного представника BSA в Україні Владислава ШАПОВАЛА, у першому кварталі 2010 року на адреси різних підприємств було відправлено 29 попереджувальних листів з інформацією про наслідки використання неліцензійного програмного забезпечення. Також представник BSA звернувся до правоохоронних органів України із запитами про проведення перевірок 26 підприємств на предмет законності використання програмних продуктів компаній – членів BSA.

Станом на березень 2010 року на розгляді судів України перебуває 13 кримінальних справ стосовно користувачів неліцензійного програмного забезпечення.

Довідка УНІАН. Асоціація виробників програмного забезпечення Business Software Alliance (BSA) – провідна організація, що виступає на підтримку безпечного і легального використання програмного забезпечення в цифровому світі. Свою діяльність в Україні BSA почала в 2008 році. Асоціація діє на користь своїх учасників – міжнародних виробників програмного забезпечення і партнерів – виробників комп`ютерної техніки. BSA співробітничає з урядами різних країн. Програми та ініціативи асоціації спрямовані на розвиток інноваційних технологій. BSA сприяє розробці законодавчих інструментів, які забезпечують захист авторського права та інформаційну безпеку у всіх сферах бізнесу. Учасниками асоціації є такі компанії, як Adobe Systems Inc., Apple, Bentley Systems, CNC, Corel, Microsoft, Monotype, Quark, Siemens PLM Software, SolidWorks, Symantec, Altium, Centennial Software, Enteo Software, Famatech,O&O Software, Staff & Line і Tekla.

International Data Corporation (IDC) – провідний глобальний постачальник досліджень ринку, консультативних служб і достовірної інформації про стан ринку інформаційних технологій, телекомунікацій і побутової техніки.