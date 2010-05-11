МТС і «КОМСТАР» переходять на єдиний бренд МТС

ВАТ «Мобільні Телесистеми» (МТС), провідний телекомунікаційний оператор у Росії і країнах СНД, і «КОМСТАР-ОБ’ЄДНАНІ Телесистеми» (ВАТ «КОМСТАР-ОТС»), найбільший оператор інтегрованих телекомунікаційних послуг в Росії і СНД, що входить до Групи компаній МТС, оголошують про початок процесу переведення продуктів і послуг «КОМСТАР-ОТС» на використання бренду МТС.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МТС.

До кінця 2011 року на телекомунікаційному ринку Росії в рамках Групи компаній МТС (у яку входять МТС, «КОМСТАР-ОТС», МГТС) залишаться два бренди – МТС і МГТС.

У рамках процесу інтеграції бренди Групи компаній «КОМСТАР-ОТС» - «КОМСТАР» і СТРІМ (зокрема СТРІМ ТБ) - у Москві і регіонах у всіх призначених для користувача сегментах будуть поступово заміщені брендом МТС. Для забезпечення плавного переходу буде передбачений період, коли продукти для масового сегменту, що раніше просувалися під брендом СТРІМ, пропонуватимуться під брендом МТС СТРІМ. Остаточний перехід під бренд МТС цих продуктів і відмова від бренду СТРІМ відбудеться до кінця 2011 року.

Таким чином, в рамках Групи компаній МТС під брендом МТС на всій території Росії надаватиметься повний спектр послуг зв`язку: мобільний і фіксований зв`язок, мобільний і фіксований широкосмуговий доступ в Інтернет, сервіси платного ТБ, Wi-Fi. Зміни не стосуватисмуться бренду МГТС (компанія продовжить надання телекомунікаційних послуг в Москві під своїм брендом) і, на початковому етапі, продуктів «КОМСТАР-WiMAX».

Довідка УНІАН. ВАТ «Мобільні Телесистеми» є провідним телекомунікаційним оператором в Росії і країнах СНД. Консолідована абонентська база компанії складає 97,81 мільйона абонентів.

«КОМСТАР – ОБ`ЄДНАНІ Телесистеми» - дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми», найбільший оператор фіксованого зв`язку в Москві, що надає операторам, корпоративним клієнтам і приватним користувачам послуги телефонії, передачі даних, доступу в Інтернет, платного телебачення і інші додаткові послуги, використовуючи базову мережу і доступ до «останньої милі» в 98% московських домогосподарств.