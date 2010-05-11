"Астеліт": демонтаж БС в Хмельницьку не пов'язаний з порушеннями

Демонтаж базової станції компанії “Астеліт” (бренд “Life:)”) у Хмельницьку не пов`язаний з порушенням якихось норм. Станція була демонтована як крок назустріч побажанням місцевої влади і мешканців довколишніх будинків. Про це йдеться у релізі мобільного оператора, переданому агентству УНІАН.

Станція була встановлена відповідно до всіх вимог законодавства, на неї були оформлені відповідні документи, зокрема, санітарний паспорт, а рівень випромінювання знаходився в межах норми, наголошується у релізі.

"Коли розгорівся конфлікт навколо БС, ми проводили консультації з мерією і жителями, проводилися виміри, як нами, так і Хмельницькою СЕС, які не визначили ніяких порушень санітарних норм. Проте, оскільки громадський настрій був досить напруженим, щоби розрядити ситуацію, ми ухвалили рішення про демонтаж БС", - відзначають у компанії.

Як повідомляв УНІАН минулого тижня з посиланням на прес-службу мерії м. Хмельницький, у місті демонтували одну з базових станцій оператора мобільного зв`язку “Астеліт” (бренд “Life:)" ). За інформацією прес-служби, за допомогою контрольних вимірів встановлено: базова станція оператора викликає значне перевищення допустимого рівня електромагнітного випромінювання в приміщенні станції переливання крові, біля якого знаходилася БС.