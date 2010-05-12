«Богдан Моторс» виплатив понад 6,3 млн. грн. відсотків

ПАО "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" (раніше ВАТ "Луцький автомобільний завод"), що входить в корпорацію "Богдан", 11 травня здійснило виплату відсотків за облігаціями серії "В" за 8-й купонний період.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації "Богдан".

У повідомленні зазначають, що виплата здійснена своєчасно і в повному обсязі. Сума виплачених відсотків склала 6 млн. 334 тис. 791,05 грн., що відповідає прибутковості облігацій на рівні 22% річних.

В цілому за вісім купонних періодів "Богдан Моторс" виплатив 53 млн. 739 тис. 722,15 грн. процентного доходу.

Наступна виплата відсотків відбудеться 10 серпня 2010 року.

На 9-12-ий купонні періоди прибутковість облігацій складе 18%.

Нагадаємо, у травні 2008 року "Богдан Моторс" випустив облігації серії "В" на суму 200 млн. грн. з терміном звернення п'ять років. Облігації номіналом 1 тис. грн. випущені в бездокументній формі.

Дата погашення - 7 травня 2013 року.

Статутний капітал ПАО "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" складає 1,082 млрд. грн. і розподілений на 4 326 890 612 простих іменних акції.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" заснована в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

На сьогодні корпорація "Богдан" має виробничі потужності, що дозволяють виробляти до 9 000 автобусів і тролейбусів на рік в усіх класах: від особливо малого до особливо великого, 15 000 вантажівок і 120 000 - 150 000 легкових авто.