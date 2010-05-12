Запорізький аеропорт збільшив пасажироперевезення

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" у квітні збільшило пасажироперевезення проти квітня минулого року майже на 45%.

Як повідомили УНІАН на підприємстві, у квітні аеропорт відправив 2742 пасажири, що на 846 осіб більше, ніж у квітні 2009 р., коли із запорізького аеропорту вилетіло 1896 пасажирів.

Збільшення пасажиропотоку керівництво підприємства пояснює початком вильотів наприкінці квітня рейсів на Анталію з використанням аеробусів - літаків великої місткості, а так само великою порівняно з квітнем 2009 р. кількістю рейсів на Єгипет.

Найближчим часом в ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" прогнозують подальше збільшення пасажиропотоку.

"З початку травня Запорізький аеропорт почав співпрацю з компанією Австрійські авіалінії ("Austrian Airlines"), яка раніше працювала з дніпропетровським аеропортом, а з 1 травня забезпечують рейси "Запоріжжя - Відень". Окрім того, збільшилося число рейсів на Анталію - до 8 на тиждень", - повідомили в ДП "Аеропорт Запоріжжя", наголосивши, що водночас рейси на Москву, які планували відновити спочатку з 1 травня, а потім з 10 травня, здійснюватимуть не раніше червня цього року.