Азаров висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Тріполі
10:40, 13 травня 2010Транспорт/Звя'зок
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Яка призвела до людських жертв
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив співчуття секретарю Вищого Народного Комітету Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ у зв’язку з авіакатастрофою, яка призвела до людських жертв.
«Від імені уряду України та від мене особисто прошу прийняти щирі співчуття у зв’язку з авіаційною катастрофою, яка сталася 12 травня в аеропорту міста Тріполі та призвела до численних людській жертв», - зазначив М.АЗАРОВ, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.
Голова уряду передав співчуття родинам загиблих.
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