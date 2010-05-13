Азаров висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Тріполі

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив співчуття секретарю Вищого Народного Комітету Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ у зв’язку з авіакатастрофою, яка призвела до людських жертв.

«Від імені уряду України та від мене особисто прошу прийняти щирі співчуття у зв’язку з авіаційною катастрофою, яка сталася 12 травня в аеропорту міста Тріполі та призвела до численних людській жертв», - зазначив М.АЗАРОВ, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

Голова уряду передав співчуття родинам загиблих.