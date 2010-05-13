Корпорація «Богдан» збільшила виробництво легкових авто

Корпорація "Богдан" у квітні виробила 1 549 легкових автомобілів, що на 19,1% більше, ніж у березні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації "Богдан".

У повідомленні сказано, що до того ж, у квітні в 2,5 раза було збільшено виробництво легкового комерційного автомобіля Bogdan 2310 рick - up - 99 од. (березень в 2010 р. - 40 од.).

За січень-квітень поточного року корпорація виробила 4 031 легковий автомобіль, а також 217 автомобілів Bogdan 2310 рick - up.

Як повідомляли, корпорація планує у 2010 році збільшити випуск легкових автомобілів майже на 57% порівняно з 2009 роком - до 22,6 тис. одиниць, насамперед за рахунок реалізації експортної стратегії. При цьому, згідно з прогнозом корпорації, ринок легкових авто в Україні скоротиться майже на чверть порівняно з 2009 роком - до 120 тис. од.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва автотранспортних засобів різних типів. До її складу входять 20 компаній, серед яких Автомобільний завод "Богдан" (ЛуАЗ), "Черкаський автобус", "Хюндай Моторс Україна", "Кіа Моторс Україна" та ін.

У вересні 2008 року корпорація "Богдан" ввела в експлуатацію автомобільний завод з виробництва вантажівок в м.Черкаси проектною потужністю 15 тис. автомобілів на рік. Інвестиції в організацію виробництва вантажівок склали майже 100 млн. грн.

У червні 2008 року корпорація ввела в експлуатацію завод в Черкасах з випуску легкових автомобілів потужністю 120-150 тис. автомобілів на рік, інвестувавши у цей проект понад 330 млн. дол.