Мінтранс розробив правила визначення складу екіпажа

Міністерство транспорту і зв'язку України з метою забезпечення безпеки судноплавства розробило проект наказу "Про затвердження Правил визначення мінімального складу екіпажа, при якому допускається вихід судна в море і на внутрішні водні шляхи".

Про це УНІАН повідомила прес-служба Мінтрансзв’язку.

Згідно з повідомленням, це перший в Україні нормативно-правовий акт, який пропонує затвердити такі Правила і який визначає єдиний підхід до визначення мінімального складу екіпажа, при якому допускається вихід судна в море і на внутрішні водні шляхи. Відповідно до міжнародного законодавства про комплектацію екіпажем суден передбачено, що кожна країна повинна мати законодавство і правила, які встановлюють для зареєстрованих на її території суден норми безпеки, включаючи норми з кваліфікації, тривалість робочого часу і комплектації екіпажа з метою забезпечення безпеки для життя на борту судна.

Правила включають основні положення: принципи і критерії, які враховують при визначенні мінімального складу екіпажа, порядок визначення мінімального безпечного складу екіпажа і видачі посвідчення. За допомогою цього визначатимуть навички і уміння членів екіпажа, які зможуть в будь-який час експлуатації судна забезпечити безпечне управління судном, а також їх необхідну кількість.

При цьому мінімальний склад екіпажа, при якому допускається вихід судна в море, встановлює Міністерство транспорту України залежно від типу, району плавання, призначення судна.

Зауваження до проекту можна подавати упродовж місяця до Державної адміністрації морського і річкового транспорту.