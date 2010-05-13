У Херсоні виділять 1,3 млн. грн. на закупівлю спецтехніки

Міська рада Херсона вирішила скерувати 1,3 млн. грн. на закупівлю у 2010 році спецтехніки для прибирання доріг.

Про це сказано в рішенні міськради Херсона від 12 травня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Згідно з рішенням, планують купити автогредейр XG 31801 (для прибирання вулиць від снігу) за 600 тис. грн. і поливомийну машину на базі КамАЗа за 700 тис. грн.

Купити спецтехніку планують за рахунок надходжень до міського бюджету коштів від сплати транспортного податку.