У Херсоні виділять 1,3 млн. грн. на закупівлю спецтехніки
13:23, 13 травня 2010Транспорт/Звя'зок
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Хочуть купити автогредейр
Міська рада Херсона вирішила скерувати 1,3 млн. грн. на закупівлю у 2010 році спецтехніки для прибирання доріг.
Про це сказано в рішенні міськради Херсона від 12 травня, текст якого має в розпорядженні УНІАН.
Згідно з рішенням, планують купити автогредейр XG 31801 (для прибирання вулиць від снігу) за 600 тис. грн. і поливомийну машину на базі КамАЗа за 700 тис. грн.
Купити спецтехніку планують за рахунок надходжень до міського бюджету коштів від сплати транспортного податку.
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