ДАІ має намір відмінити талони попередження

Державтоінспекція має намір відмінити талони попередження для водіїв транспортних засобів, оскільки вважає їх неефективними і такими, що втратили юридичну силу.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Державного департаменту ДАІ МВС України Валерій ЛОЗОВИЙ.

«Ми розробляємо питання про відміну талона попередження, оскільки він втратив юридичну силу», - сказав начальник ДАІ, пояснивши при цьому, що це пов`язано з тим, що сьогодні співробітник ДАІ складає протокол про порушення, який після цього передається до суду для встановлення ступеня винуватості чи невинності порушника. Водночас, за словами В.ЛОЗОВОГО, людина, на яку складено протокол після судового вердикту, може оскаржити його у встановленому законом порядку і в разі наявності вже в талоні попередження відповідного запису, його потім доведеться виправляти.