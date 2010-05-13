УЗ констатує ріст кількості ДТП на переїздах

Упродовж 4 місяців 2010 року на переїздах і коліях залізниць України сталося 38 дорожньо-транспортних подій, зокрема, 36 на переїздах і 2 на коліях поза переїздами. Про це повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, під час ДТП троє людей загинули і 19 травмовані. Найбільше ДТП (11 випадків) сталося на Львівській залізниці.

Порівняно з відповідним періодом 2009 р. кількість ДТП зросла на 11 випадків, а кількість потерпілих зменшилася: загиблих - на 17, травмованих - на 2.

За даними «Укрзалізниці», як свідчить статистика, ДТП відбуваються через те, що громадяни ігнорують заборонні сигнали світлофорів, порушують правила поведінки на об`єктах залізничної інфраструктури. Зокрема, найбільше ДТП (27 випадків) сталося на переїздах без чергового, обладнаних сигналізацією. Всі - з вини водіїв автотранспорту.