ВР ухвалила закон щодо перевезення небезпечних вантажів

Верховна Рада України внесла зміни до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону в цілому проголосували 308 народних депутатів з 405 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що небезпечний вантаж, щодо якого відправник подає недостовірну інформацію, може бути у будь-який час вивантажений або знищений чи знешкоджений перевізником, як того будуть вимагати обставини, без відшкодування відправнику пов’язаних із цим збитків.

Підприємства, установи та організації - відправники небезпечних вантажів - зобов’язані подати перевізнику достовірну інформацію про вантаж з метою забезпечення безпеки його перевезення та інформацію про заходи на випадок аварій під час перевезення небезпечних вантажів. Підприємства, установи та організації - відправники, перевізники та одержувачі небезпечних вантажів - повинні виконувати вимоги законодавства, що забезпечує безпеку їх перевезення, та мати засоби і мобільні підрозділи для запобігання виникненню аварійних ситуацій під час перевезення таких вантажів або ліквідації наслідків аварії.