Першим замголови Державіаадміністрації призначено Гречка
11:55, 14 травня 2010Транспорт/Звя'зок
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Розпорядження уряду
Кабінет міністрів України призначив Олександра ГРЕЧКА першим заступником голови Державної авіаційної адміністрації.
Відповідне розпорядження КМУ від 12 травня 2010 р. № 1029-р оприлюднене на сайті уряду.
Крім того, розпорядженням від 12 травня 2010 р. № 1027-р Олексія ОВЧИННИКОВА звільнено з посади першого заступника голови і призначений на посаду заступника Державіаадміністрації.
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