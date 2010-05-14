Першим замголови Державіаадміністрації призначено Гречка

Розпорядження уряду

Кабінет міністрів України призначив Олександра ГРЕЧКА першим заступником голови Державної авіаційної адміністрації. Відповідне розпорядження КМУ від 12 травня 2010 р. № 1029-р оприлюднене на сайті уряду. Крім того, розпорядженням від 12 травня 2010 р. № 1027-р Олексія ОВЧИННИКОВА звільнено з посади першого заступника голови і призначений на посаду заступника Державіаадміністрації.

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